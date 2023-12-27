Aras Dağları'nda tipi ve fırtına "kar şelalesi" oluşturdu

Iğdır'daki Aras Dağları'nda, tipi ve fırtına sonucu karların hareket etmesiyle oluşan "kar şelalesi" görüntülendi.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının ardından etkili olan tipi ve fırtına yaşam koşullarını güçleştiriyor.

Aras Dağları'nda şiddetli rüzgarın etkisiyle kar örtüsünün taşınarak şelaleyi andıran görüntüsü dikkati çekti.

Halk arasında "kar şelalesi" olarak nitelendirilen yoğun tipiyle kar örtüsünün daha düşük rakımlara akma anı görüntülendi.

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