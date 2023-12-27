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        Aras Dağları'nda tipi ve fırtına "kar şelalesi" oluşturdu

        Iğdır'daki Aras Dağları'nda, tipi ve fırtına sonucu karların hareket etmesiyle oluşan "kar şelalesi" görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 10:34 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:41
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        Aras Dağları'nda tipi ve fırtına "kar şelalesi" oluşturdu
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        Iğdır'daki Aras Dağları'nda, tipi ve fırtına sonucu karların hareket etmesiyle oluşan "kar şelalesi" görüntülendi.

        Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının ardından etkili olan tipi ve fırtına yaşam koşullarını güçleştiriyor.

        Aras Dağları'nda şiddetli rüzgarın etkisiyle kar örtüsünün taşınarak şelaleyi andıran görüntüsü dikkati çekti.

        Halk arasında "kar şelalesi" olarak nitelendirilen yoğun tipiyle kar örtüsünün daha düşük rakımlara akma anı görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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