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        Iğdır'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Iğdır'da, iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 23:49 Güncelleme: 02.01.2024 - 23:49
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        Iğdır'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Iğdır'da, iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda 34 MSY 38 plakalı otomobil ile 34 ABE 520 plakalı tır çarpıştı.

        Kazada, otomobilde bulunan Suat C, Oruç E. ve Etaş C. yaralandı.

        Ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle güzergahta trafik bir süre kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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