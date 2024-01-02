Iğdır'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Iğdır'da, iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda 34 MSY 38 plakalı otomobil ile 34 ABE 520 plakalı tır çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Suat C, Oruç E. ve Etaş C. yaralandı.

Ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle güzergahta trafik bir süre kontrollü sağlandı.

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