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        Iğdır'daki sulak alan, kış mevsiminde göçmen kuşların sığınağı oldu

        HÜSEYİN YILDIZ - Ağrı Dağı'nın buzul sularıyla oluşan Iğdır'daki Karasu Sulak Alanı, kış mevsiminde de kuş türlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 11:03 Güncelleme: 05.01.2024 - 11:03
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        Iğdır'daki sulak alan, kış mevsiminde göçmen kuşların sığınağı oldu
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        HÜSEYİN YILDIZ - Ağrı Dağı'nın buzul sularıyla oluşan Iğdır’daki Karasu Sulak Alanı, kış mevsiminde de kuş türlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

        Türkiye’nin kuş çeşitliliği bakımından en zengin illerinden biri olan Iğdır’da, her mevsim kuş hareketliliği yaşanıyor.

        Kuş bilimcilerce Ağrı Dağı’nın zirvesindeki buzulların erimesiyle oluşan Karasu Sulak Alanı'nda kış mevsiminin yaşandığı bugünlerde yapılan çalışmalarda, göçmen ve yerel kuşlardan oluşan 30 tür tespit edildi.

        Genellikle su kuşlarının bulunduğu alanda, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) nesli tehlike altında olan türler arasına alınan kızkuşu (Vanellus vanellus) ve nadir görülebilen kılıçgaga da (Recurvirostra avosetta) kayıt altına alındı.

        Iğdır Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Öğretim Görevlisi Mete Türkoğlu, AA muhabirine, Karasu'nun, Ağrı Dağı'nın zirvesinden gelen sularla oluşan bir havza olduğunu söyledi.

        - "Rusya, Ermenistan, İran’dan gelen kuşların uğrak noktası"

        Kış mevsimi olmasına rağmen 30 kuş türünü tespit ettiklerini ifade eden Türkoğlu, "Ağrı Dağı’nın yükseklerinden eriyen buzul suları alana gelerek buradaki biyoçeşitliliğe yönelik yaşam alanı oluşturuyor. Burası ilkbahar, kış ve sonbahar döneminde Rusya, Ermenistan, İran’dan gelen kuşların uğrak noktası konumundadır.” diye konuştu.

        Türkoğlu, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan kış mevsiminin, Iğdır’da çok hissedilmemesi nedeniyle kuşların bu sulak alanları tercih ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Alandaki bu zenginliğin sebebi Iğdır’ın mikroklima iklime sahip olması. Buzlanmanın olmaması nedeniyle çevre ülkelerde besin zorluğu çeken kuşlar burayı tercih etmektedir. Kış mevsiminde burada zor görülebilen kılıçgaga, saz horozu gibi çeşitli türleri görmek mümkündür. Kuş bilimciler, doğa meraklıları kesinlikle buraya gelmelidir. Burada sürekli değişen bir tür çeşitliliği var."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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