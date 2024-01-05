Iğdır'da anaokulu ve kreş öğrencilerine doğa koruma eğitimleri veriliyor Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Iğdır Şube Müdürlüğünün çocuklara yönelik doğa koruma eğitimleri devam ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Iğdır Şube Müdürlüğünün çocuklara yönelik doğa koruma eğitimleri devam ediyor.

DKMP yetkilileri, anaokulu ve kreşleri ziyaret ederek öğrencilere doğu korumayla ilgili eğitimler veriyor.

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki kuş çeşitliliği hakkında bilgilendirme yapılan çocuklara, doğayı koruma hakkında çizgi filim izletildi.

Sunumun ardından çocuklar, kuşların çizimlerinin yer aldığı resimleri boyadı.

Etkinlikle çocukların doğaya ve çevreye olan ilgilerinin artırılması amaçlanıyor.