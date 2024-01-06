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        Iğdır'daki Karasu Sulak Alanı'nda kılıçgagalar beslenirken görüntülendi

        Iğdır'daki Karasu Sulak Alanı'nda kılıçgaga kuşlarının beslenme anları kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 11:21 Güncelleme: 06.01.2024 - 11:21
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        Iğdır'daki Karasu Sulak Alanı'nda kılıçgagalar beslenirken görüntülendi
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        Iğdır'daki Karasu Sulak Alanı'nda kılıçgaga kuşlarının beslenme anları kameraya yansıdı.

        Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı sınırlarında yer alan sulak alan, birçok türden yerel ve göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor.

        Bölge, her mevsim kuzey ve güney yarım küre arasında göç eden kuşların uğrak noktası oluyor.

        Kuzeyde havaların soğumasıyla sulak alana gelen türler arasında, kılıçgaga (recurvirostra avosetta) da yer alıyor.

        Kılıçgaga kuşları, sulak alanda beslenirken görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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