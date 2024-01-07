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        Ağrı Dağı'nda etkili olan fırtına görüntülendi

        Ağrı Dağı'nda etkili olan tipi ve fırtına anı kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 10:16 Güncelleme: 07.01.2024 - 10:20
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        Ağrı Dağı'nda etkili olan fırtına görüntülendi
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        Ağrı Dağı'nda etkili olan tipi ve fırtına anı kameraya yansıdı.

        Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nda yoğun fırtına ve tipi etkili oluyor.

        Zirvesindeki buzulların üzerine kar yağan Ağrı Dağı, karla kaplanan görüntüsüyle dikkati çekiyor.

        Bölgede etkili olan fırtına ve tipi, dağın zirvesinden 4 bin metresine kadar olan bölümünde yoğun şekilde etkisini gösterdi.

        Anadolu Ajansı ekibi, dağda etkili olan fırtına ve tipiyi görüntüledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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