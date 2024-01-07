Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Dağcılar, Allahuekber Dağı zirvesinde Sarıkamış Harekatı'na katılan şehitleri andı

        Kars'ta bir araya gelen dağcılar, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı dolayısıyla 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağı'nın zirvesinde şehitleri andı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 22:25 Güncelleme: 07.01.2024 - 22:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dağcılar, Allahuekber Dağı zirvesinde Sarıkamış Harekatı'na katılan şehitleri andı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ta bir araya gelen dağcılar, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı dolayısıyla 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağı'nın zirvesinde şehitleri andı.

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında çeşitli illerden gelen 94 dağcı, Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkıları, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Kars İl Temsilciliğinin ev sahipliğinde Selim ilçesinin Sarıgün köyünde buluştu.

        Sabah saatlerinde 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağı'na tırmanışa başlayan dağcılar, dağın 2 bin rakımında etkili olan fırtınaya rağmen zirveye ulaştı.

        Zirvede, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyan dağcılar, burada şehitler için dua etti.

        Dağcılar, şehitleri andıktan sonra zirveden sorunsuz şekilde iniş gerçekleştirdi.

        Ekip lideri Ali Rıza Işık, gazetecilere, TDF Kars temsilciliğinin öncülüğünde, TDF Osmaniye temsilciliği rehberliğinde Allahuekber Dağı'nın zirvesinde olduklarını kaydetti.

        Programa Türkiye'nin dört bir yanından dağcıların katıldığını ifade den Işık, "Burada zirve yapan 94 dağcıyı kutluyorum. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi

        Etkinlikte görevli Harun Çalkın, güzel bir program gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Allahuekber Dağı'nın 3 bin 180 rakımında şehitlerimizi andık. 'Çanakkale bizim için neyse Sarıkamış'ta odur' diyerek bu organizasyonlara vesile olduğu için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a canı gönülden teşekkür ediyoruz. Organizasyona katılan tüm dağcı arkadaşlarımı kutluyorum." diye konuştu.

        Dağcı Hatice Sarıtaş da tırmanışa Kocaeli'den katıldığının belirterek, dağın zirvesinde şehitleri anıp dua ettiklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Icardi yoksa Abdülkerim var!
        Icardi yoksa Abdülkerim var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        "Okan Buruk teşekkürü hak ediyor"
        "Okan Buruk teşekkürü hak ediyor"
        Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı!
        Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı!
        "Bardağın dolu tarafı"
        "Bardağın dolu tarafı"
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        Netanyahu'dan ilginç talep! Yalan makinesi istiyor
        Netanyahu'dan ilginç talep! Yalan makinesi istiyor
        Ünlü sanatçı vefat etti
        Ünlü sanatçı vefat etti
        "Yeni transfer Cengiz Ünder"
        "Yeni transfer Cengiz Ünder"
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        Cengiz'le Fener alayı!
        Cengiz'le Fener alayı!
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Cengiz Ünder şov!
        Cengiz Ünder şov!
        Norveç'te toplu katliam suçlusu hükümete dava açtı
        Norveç'te toplu katliam suçlusu hükümete dava açtı
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Geçen yıldan ders çıkarılmış!
        Geçen yıldan ders çıkarılmış!
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'

        Benzer Haberler

        Ağrı Dağı'nda etkili olan fırtına görüntülendi
        Ağrı Dağı'nda etkili olan fırtına görüntülendi
        Iğdır'daki Karasu Sulak Alanı'nda kılıçgagalar beslenirken görüntülendi
        Iğdır'daki Karasu Sulak Alanı'nda kılıçgagalar beslenirken görüntülendi
        Iğdır'da anaokulu ve kreş öğrencilerine doğa koruma eğitimleri veriliyor
        Iğdır'da anaokulu ve kreş öğrencilerine doğa koruma eğitimleri veriliyor
        Iğdır'da 24 düzensiz göçmen yakalandı, 2 insan kaçakçısı tutuklandı
        Iğdır'da 24 düzensiz göçmen yakalandı, 2 insan kaçakçısı tutuklandı
        Iğdır'daki sulak alan, kış mevsiminde göçmen kuşların sığınağı oldu
        Iğdır'daki sulak alan, kış mevsiminde göçmen kuşların sığınağı oldu
        Ağrı Dağı Milli Parkı, kış mevsiminde de doğa tutkunlarını ağırlıyor
        Ağrı Dağı Milli Parkı, kış mevsiminde de doğa tutkunlarını ağırlıyor