Iğdır'ın yüksek kesimlerinde fırtına ve tipi etkili oluyor Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kar yağışının ardından başlayan fırtına ve tipi yaşamı güçleştiriyor.

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kar yağışının ardından başlayan fırtına ve tipi yaşamı güçleştiriyor.

İlin yüksek rakımlı bölgelerinde yağan kar, bazı bölgelerde yoğun fırtına ve tipiye dönüştü.

Köylerde, kar, tipi ve fırtına nedeniyle bazı cadde ve sokaklar karla kaplandı.

Aras Dağları'nın eteklerinde yer alan köylerde de fırtına ve tipi, yaşamı olumsuz etkiliyor.