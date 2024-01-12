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        Iğdır'ın yüksek kesimlerinde fırtına ve tipi etkili oluyor

        Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kar yağışının ardından başlayan fırtına ve tipi yaşamı güçleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 16:26 Güncelleme: 12.01.2024 - 16:26
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        Iğdır'ın yüksek kesimlerinde fırtına ve tipi etkili oluyor
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        Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kar yağışının ardından başlayan fırtına ve tipi yaşamı güçleştiriyor.

        İlin yüksek rakımlı bölgelerinde yağan kar, bazı bölgelerde yoğun fırtına ve tipiye dönüştü.

        Köylerde, kar, tipi ve fırtına nedeniyle bazı cadde ve sokaklar karla kaplandı.

        Aras Dağları'nın eteklerinde yer alan köylerde de fırtına ve tipi, yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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