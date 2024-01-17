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        Iğdır'daki sulak alanda kış ortası sayımında 25 türden 2 bin 200 kuş kaydedildi

        Iğdır'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Karasu Sulak Alanı'nda ocak ayında kuş türü gözlemi ve sayımı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 11:05 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:05
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        Iğdır'daki sulak alanda kış ortası sayımında 25 türden 2 bin 200 kuş kaydedildi
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        Iğdır'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Karasu Sulak Alanı'nda ocak ayında kuş türü gözlemi ve sayımı yaptı.

        Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'nda yer alan, ilkbahar ve yaz aylarında 200'den fazla türün yaşadığı tespit edilen sulak alanı, ocak ayında kullanan kuş türleri ve sayıları belirlendi.

        "Kış Ortası Kuş Sayımı" adıyla her yıl ocakta gerçekleştirilen çalışmada, 25 türden 2 bin 200 kuş kayıt altına alındı.

        Çalışmalarda yerel ve kış göçmeni türler fotoğraflandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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