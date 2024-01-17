Iğdır'daki sulak alanda kış ortası sayımında 25 türden 2 bin 200 kuş kaydedildi Iğdır'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Karasu Sulak Alanı'nda ocak ayında kuş türü gözlemi ve sayımı yaptı.

Iğdır'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Karasu Sulak Alanı'nda ocak ayında kuş türü gözlemi ve sayımı yaptı.

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'nda yer alan, ilkbahar ve yaz aylarında 200'den fazla türün yaşadığı tespit edilen sulak alanı, ocak ayında kullanan kuş türleri ve sayıları belirlendi.

"Kış Ortası Kuş Sayımı" adıyla her yıl ocakta gerçekleştirilen çalışmada, 25 türden 2 bin 200 kuş kayıt altına alındı.

Çalışmalarda yerel ve kış göçmeni türler fotoğraflandı.