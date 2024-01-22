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        Ağrı-Iğdır kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

        Ağrı-Iğdır kara yolunda yoğun kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 18:52 Güncelleme: 22.01.2024 - 19:01
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        Ağrı-Iğdır kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor
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        Ağrı-Iğdır kara yolunda yoğun kar yağışı etkili oluyor.

        Bölgede öğleden sonra başlayan kar yağışı, akşam da etkisini artırdı.

        Özellikle yüksek kesimlerde yoğun şekilde devam eden kar yağışı, Ağrı-Iğdır kara yolunun Pamuk Geçidi bölgesinde ulaşımı aksatıyor.

        Kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yol kenarına park ederek yağışların durmasını bekledi.

        Karayolları 184. Şube ekipleri, karla kaplanan yolda çalışmasını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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