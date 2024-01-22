Ağrı-Iğdır kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Ağrı-Iğdır kara yolunda yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Bölgede öğleden sonra başlayan kar yağışı, akşam da etkisini artırdı.

Özellikle yüksek kesimlerde yoğun şekilde devam eden kar yağışı, Ağrı-Iğdır kara yolunun Pamuk Geçidi bölgesinde ulaşımı aksatıyor.

Kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yol kenarına park ederek yağışların durmasını bekledi.

Karayolları 184. Şube ekipleri, karla kaplanan yolda çalışmasını sürdürüyor.

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