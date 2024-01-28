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        Iğdır'ın dağ köyleri ve yüksek kesimleri beyaza büründü

        Iğdır'da etkili olan yoğun kar ile yüksek kesimler ve dağ köyleri beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 10:36 Güncelleme: 28.01.2024 - 10:57
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        Iğdır'ın dağ köyleri ve yüksek kesimleri beyaza büründü
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        Iğdır'da etkili olan yoğun kar ile yüksek kesimler ve dağ köyleri beyaza büründü.

        Kentte bir süredir etkili olan yağışla yüksek kesimler ve Dipsiz, Yenidoğan, Nağırkıran ve bu güzergahtaki çok sayıda dağ köyü beyaza büründü, bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

        Karın yanı sıra tipinin de etkili olduğu dağ köylerinde evlerin çevresi karla kaplandı.

        Köylüler, evlerin damlarında biriken karları küredi.

        Iğdır İl Özel İdaresine bağlı 4 ekip, ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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