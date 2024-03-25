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        Iğdır'da 39 düzensiz göçmen ile 4 insan kaçakçısı yakalandı

        Iğdır'da düzenlenen operasyonda, yurda yasadışı yollarla girdikleri belirlenen 39 düzensiz göçmen ile 4 insan kaçakçısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 13:26 Güncelleme: 25.03.2024 - 13:26
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        Iğdır'da 39 düzensiz göçmen ile 4 insan kaçakçısı yakalandı
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        Iğdır'da düzenlenen operasyonda, yurda yasadışı yollarla girdikleri belirlenen 39 düzensiz göçmen ile 4 insan kaçakçısı yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçmen operasyonlarına devam ediyor.

        Kent merkezinde yapılan aramalarda, Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı, 4 insan kaçakçısı da gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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