Iğdır'da dere yatağına düşen çocuğun cenazesine ulaşıldı

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ile Van ve Kars'tan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, su üstünde ve su altında arama çalışması yürüttü.

Üçkaya köyünde tarım arazisinde ailesiyle birlikteyken kar sularının doldurduğu dere yatağına düşen Yusuf Otay'ı arama çalışmaları bugün de devam etti.

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