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        Iğdır'daki tuz mağaraları bayram tatilinde 10 bin ziyaretçi ağırladı

        Iğdır'daki tuz mağaralarını, Ramazan Bayramı tatilinde 10 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 10:45 Güncelleme: 16.04.2024 - 10:45
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        Iğdır'daki tuz mağaraları bayram tatilinde 10 bin ziyaretçi ağırladı
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        Iğdır'daki tuz mağaralarını, Ramazan Bayramı tatilinde 10 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

        Tuzluca ilçesindeki Tuz Dağı'nın içinde geçmişten bugüne yapılan kazı çalışmaları sonucu oluşan mağaralar, Tuz Terapi Merkezi'ne dönüştürüldü.

        Yerin metrelerce altında, tamamı tuzdan oluşan duvarları, tavanı ve tabanıyla hizmete sunulan terapi merkezinde, 2022'de valilik ve kaymakamlıkça çevre düzenlemesi ile ışıklandırma yapıldı.

        Çalışmalar sonucu, solunum yolları rahatsızlıklarına yönelik hizmet veren mağaralar, Ramazan Bayramı tatilinde yoğun ziyaretçi ağırladı.

        AA muhabirinin, Tuzluca Kaymakamlığından edindiği bilgiye göre, bayram tatili boyunca tuz mağaralarını, çevre iller başta olmak üzere Nahçıvan, Gürcistan ve İran'dan 10 bin ziyaretçi gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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