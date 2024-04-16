Iğdır'daki tuz mağaraları bayram tatilinde 10 bin ziyaretçi ağırladı

Iğdır'daki tuz mağaralarını, Ramazan Bayramı tatilinde 10 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Tuzluca ilçesindeki Tuz Dağı'nın içinde geçmişten bugüne yapılan kazı çalışmaları sonucu oluşan mağaralar, Tuz Terapi Merkezi'ne dönüştürüldü.

Yerin metrelerce altında, tamamı tuzdan oluşan duvarları, tavanı ve tabanıyla hizmete sunulan terapi merkezinde, 2022'de valilik ve kaymakamlıkça çevre düzenlemesi ile ışıklandırma yapıldı.

Çalışmalar sonucu, solunum yolları rahatsızlıklarına yönelik hizmet veren mağaralar, Ramazan Bayramı tatilinde yoğun ziyaretçi ağırladı.