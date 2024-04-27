Iğdır'da bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
Iğdır'da bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Iğdır'da bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Atatürk Caddesi'ndeki bir hırdavatçının bodrum katında yer alan ve boya gibi yanıcı maddeler bulunan deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede tüm iş yerine yayıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını çevredeki iş yerlerine yayılmadan kontrol altına alıp söndürdü.
Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
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