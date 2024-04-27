Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da 9 ilden 250 sporcunun katıldığı futbol müsabakaları başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 15:33 Güncelleme: 27.04.2024 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da 9 ilden 250 sporcunun katıldığı futbol müsabakaları başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        IĞDIR'DA-Iğdır'da düzenlenen Bölgesel Futbol Küçükler Kız/Erkek Grup Müsabakaları, 9 ilden yaklaşık 250 sporcunun katılımıyla başladı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca kentteki semt sahasında düzenlenen organizasyonun açılış töreninde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin, törende, farklı illerden gelen sporcular Iğdır'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Bakanlık ve il müdürlüğü olarak birçok alanda faaliyet yürüttüklerini, bunlardan birisinin de spor hizmetleri olduğunu belirten Şahin, futbol müsabakalarının birlik beraberliğe ve kardeşliğe katkı sağlamasını temenni ederek, takımlara başarılar diledi.

        Bingöl'den gelen futbolculardan Emirhan Yılmaz da takımın kaptanı olduğunu, maçlarını hepsini alıp Elazığ'a giderek finale kalmayı istediklerini belirtti.

        Artvin'den gelen Cihan Mert Aktemur da şampiyon olmak için geldiklerini, takımlarının kazanma ruhunun yüksek olduğunu, kendilerine olan inançla kupayı alacaklarını söyledi.

        Müsabakalara, ev sahibi Iğdır'ın yanında Artvin, Bingöl, Muş, Ardahan, Erzurum, Van, Ağrı, ve Rize'den 15 takımdan 250 sporcu katılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!
        Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!
        İstanbul Valiliği açıkladı! Pazar günü bu yollara dikkat!
        İstanbul Valiliği açıkladı! Pazar günü bu yollara dikkat!
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Oyun için evden çıktılar! İki çocuktan 5 gündür haber yok!
        Oyun için evden çıktılar! İki çocuktan 5 gündür haber yok!
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        İspanya'da gündem Arda Güler
        İspanya'da gündem Arda Güler
        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
        Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme!
        Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme!
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        ABD'den Ukrayna'ya Patriot sistemi yardımı
        ABD'den Ukrayna'ya Patriot sistemi yardımı
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        İşte derbinin 11'leri...
        İşte derbinin 11'leri...
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar

        Benzer Haberler

        Iğdır'da bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
        Iğdır'da bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
        Iğdır'a gelen sporculara Gökkuşağı Tepeleri ve tuz mağaraları tanıtıldı
        Iğdır'a gelen sporculara Gökkuşağı Tepeleri ve tuz mağaraları tanıtıldı
        Iğdır'da kuzu, oğlak ve buzağılar "güzellikleriyle" yarıştı
        Iğdır'da kuzu, oğlak ve buzağılar "güzellikleriyle" yarıştı
        Sözde soykırım iddialarına Ermenistan sınırındaki şehitlikten cevap verdile...
        Sözde soykırım iddialarına Ermenistan sınırındaki şehitlikten cevap verdile...
        "Kredi ve Yurtlar Spor Olimpiyatları"
        "Kredi ve Yurtlar Spor Olimpiyatları"
        Iğdır'ın yüksek rakımlı köylerinde hayvanlar meralara çıkarıldı
        Iğdır'ın yüksek rakımlı köylerinde hayvanlar meralara çıkarıldı