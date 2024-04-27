Iğdır'da 9 ilden 250 sporcunun katıldığı futbol müsabakaları başladı

IĞDIR'DA-Iğdır'da düzenlenen Bölgesel Futbol Küçükler Kız/Erkek Grup Müsabakaları, 9 ilden yaklaşık 250 sporcunun katılımıyla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca kentteki semt sahasında düzenlenen organizasyonun açılış töreninde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin, törende, farklı illerden gelen sporcular Iğdır'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Bakanlık ve il müdürlüğü olarak birçok alanda faaliyet yürüttüklerini, bunlardan birisinin de spor hizmetleri olduğunu belirten Şahin, futbol müsabakalarının birlik beraberliğe ve kardeşliğe katkı sağlamasını temenni ederek, takımlara başarılar diledi.