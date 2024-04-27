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        Iğdır'da "Kredi ve Yurtlar Spor Olimpiyatları" maçları tamamlandı

        Iğdır'da, bu yıl 13 branşta 35'incisi düzenlenen "Kredi ve Yurtlar Spor Olimpiyatları"nın Voleybol Bölge Elemeleri grup maçları final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 18:38 Güncelleme: 27.04.2024 - 18:38
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        Iğdır'da "Kredi ve Yurtlar Spor Olimpiyatları" maçları tamamlandı
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        Iğdır'da, bu yıl 13 branşta 35'incisi düzenlenen "Kredi ve Yurtlar Spor Olimpiyatları"nın Voleybol Bölge Elemeleri grup maçları final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

        Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce (KYGM), Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 8 ilden katılım sağlayan 14 takımın bölge elemelerinin final maçları yapıldı.

        Tek devreli lig usulüne göre yapılan turnuvada, erkeklerde birinci olan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Takımı ile kızlarda birincilik elde eden Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü Takımı, Kırşehir'de yapılacak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

        Vali Yardımcısı Ömer Sait Karakaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin ve kurum amirleri dereceye giren takımların kupa ve madalyaları verdi.

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