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        Iğdır'daki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Iğdır'da çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 13:09 Güncelleme: 28.04.2024 - 13:09
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        Iğdır'daki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Iğdır'da çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        Kent merkezindeki bir kahvede oturan M.Ç, H.A. ve C.A. ile yanlarına sonradan gelen M.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç, yanında getirdiği silahla ateş ederek 3 kişiyi yaraladı.

        Ambulanslarla hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan yaralılardan C.A'nın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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