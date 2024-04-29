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        Ağrı Dağı'ndaki sulak alan Afrika'dan gelip mola veren kuşlarla hareketlendi

        Ağrı Dağı'nın buzul sularıyla oluşan Iğdır'daki Karasu Sulak Alanı, ilkbaharda Afrika'dan gelip mola veren kuşlarla canlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 12:37 Güncelleme: 29.04.2024 - 12:37
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        Ağrı Dağı'ndaki sulak alan Afrika'dan gelip mola veren kuşlarla hareketlendi
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        Ağrı Dağı'nın buzul sularıyla oluşan Iğdır’daki Karasu Sulak Alanı, ilkbaharda Afrika'dan gelip mola veren kuşlarla canlandı.

        Türkiye’nin kuş çeşitliliği bakımından en zengin illerinden biri olan Iğdır’da, her mevsim kuş hareketliliği yaşanıyor.

        Ağrı Dağı’nın kuzeyinde, Iğdır’ın Karakoyunlu ile Aralık ilçeleri arasında bulunan Karasu Sulak Alanı, bölgedeki birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

        Dağın zirvesinden gelen buzul sularıyla 4 mevsim beslenen sulak alan, 200’ün üzerinde kuş türüyle yırtıcı, memeli, sürüngen, amfibi ve balık türlerine yaşam veriyor.

        Iğdır Üniversitesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, KuzeyDoğa Derneği, Ağrı Dağı Doğa Topluluğu ve gönüllülerce yürütülen gözlem çalışmaları sonucunda, sulak alanda 200’den fazla kuş türünün yaşadığı belirlendi.

        Geçen yılın sonlarına doğru, havaların soğumasıyla güney yarım küreye göçen kuşlar, havaların ısınmasıyla yeniden Karasu'ya döndü.

        - 40'tan fazla türü bir arada görmek mümkün

        Normal bir günlük gözlemde 40'tan fazla türü bir arada görme imkanı sunan Karasu, bu özelliğiyle kuş bilimcilerin ve doğa tutkunlarının dikkatini çekiyor.

        Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emrah Çelik, AA muhabirine, kışın gelmesiyle güney yarım küreden, kuzey yarım küreye bir göç hareketinin başladığını söyledi.

        Sulak alanın bölge ve göç yolları için önemini anlatan Çelik, "Karasu Sulak Alanı çok önemli bir yer tutmakta. Her yıl birçok farklı kuş türü baharın gelmesiyle birlikte bu alana geliyor, koloniler kuruyor ve aynı zamanda üreme faaliyetleri gerçekleştiriyor. Bu anlamda Karasu, Iğdır için önemli bir durak." diye konuştu.

        Bu sulak alanın kuş turizmi açısından da son derece önemli olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Ülkemizde nadir görülen yeşil arıkuşu (Merops persicus) Karasu Sulak Alanı'nda görülmektedir. Bunun yanı sıra yine birçok kuş türü, özellikle yaz göçmenleri, ötücü gruplarından türler de alanı yoğun olarak kullanmakta. Kuş turizmi açısından önemli bir bölge çünkü Iğdır mikroklima iklime sahip, bu özelliği de yılın her döneminde ornitoloji olarak aktiviteyi yükseltiyor. Bu nedenle yılın her döneminde bu alanda ornitoloji (kuş bilimi) yapmak mümkün."

        Sulak alanda gözlenen tür sayılarına da değinen Çelik, "Şu ana kadar yaptığımız çalışmalar neticesinde Karasu Sulak Alanı'nda yaklaşık 200 tür bulunmakta. Tabii bu sayının ileriki zamanlarda giderek artacağını düşünüyoruz çünkü Iğdır hem kuş göç yolları üzerinde hem de barındırdığı sulak alanlarla türlere yaşam alanları sunuyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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