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        Iğdır ve Ağrı'nın yüksek kesimleri karla kaplandı

        Iğdır ve Ağrı'nın yüksek kesimleri mayıs ayında etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 12:36 Güncelleme: 08.05.2024 - 12:36
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        Iğdır ve Ağrı'nın yüksek kesimleri karla kaplandı
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        Iğdır ve Ağrı'nın yüksek kesimleri mayıs ayında etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

        Ağrı'da hafta boyunca etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

        Ağrı ile Iğdır arasında buluna 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru 3 bin metrelik bölümü karla kaplandı.

        Kenti çevreleyen dağlar da beyaza büründü.

        Iğdır'daki Pamuk Dağı ile Aras Dağları'nın da zirvelerine kar yağdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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