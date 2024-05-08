Iğdır ve Ağrı'nın yüksek kesimleri karla kaplandı

Iğdır'daki Pamuk Dağı ile Aras Dağları'nın da zirvelerine kar yağdı.

Ağrı ile Iğdır arasında buluna 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru 3 bin metrelik bölümü karla kaplandı.

Iğdır ve Ağrı'nın yüksek kesimleri mayıs ayında etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

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