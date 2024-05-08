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        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 12:44 Güncelleme: 08.05.2024 - 12:44
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        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

        Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tuzluca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli takibe alındı.

        Ekiplerce yapılan baskında 3 zanlı suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılardan uyuşturucu temin ettikleri iddiasıyla 13 kişi hakkında da işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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