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        Iğdır Valisi Ercan Turan, güvenlik güçlerinin nisan ayındaki çalışmalarını anlattı

        Iğdır Valisi Ercan Turan, "Nisan Ayı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 15:07 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:07
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        Iğdır Valisi Ercan Turan, güvenlik güçlerinin nisan ayındaki çalışmalarını anlattı
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        Iğdır Valisi Ercan Turan, "Nisan Ayı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

        Valilikte düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

        Vali Turan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'na girerken güçlü bir Türkiye için ve güçlü bir Iğdır için güvenliğin, kamu düzeninin ne kadar önemli olduğunu bildiklerini söyledi.

        Bu anlamda emniyet ve jandarma birimlerinin etkin şekilde hizmetlerini sürdürdüğünü ifade eden Turan, şöyle konuştu:

        "69 aranması olan şahıs yakalanmış, çeşitli asayiş suçlarından 16 şahıs tutuklanmıştır. 48 düzensiz göçmen yakalanarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilmiş, 4 göçmen kaçakçısı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 21 küçük, 1 orta çaplı olmak üzere toplam 22 operasyon icra edilerek terör örgütü PKK'ya ait muhtemel sığınak, mağara ve barınma alanları kontrol edilmiştir. Gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında ise 9 bin 630 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin 602 litre kaçak akaryakıt, 2 elektronik sigara, 552 kilogram tütün, 1 tabanca, 16 cep telefonu, 7 eski eser, 1 sahte ehliyet başta olmak üzere çok sayıda suç unsuru ele geçirilmiş, 61 şüpheliye işlem yapılmıştır. Nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir."

        Güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadeledeki çalışmalarına değinen Turan, "Bu kapsamda 16 gram esrar, 143 gram metamfetamin, sentetik ecza maddeleri ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda adli makamlara intikal ettirilen 12 şüpheli şahıstan 8’i tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir." dedi.

        Trafik düzeninin ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik de ekiplerin sıkı çalışma yürüttüğüne işaret eden Turan, il genelinde trafik birimlerince 28 bin 951 araç ve sürücünün kontrol edildiğini, kurallara uymayanlara toplam 6 milyon 328 bin 481 lira cezai işlem uygulandığını ve 86 aracın trafikten menedildiğini dile getirdi.

        Emniyet ve jandarma tarafından sürdürülen projeleri anlatan Turan, "Terörle Mücadele birimlerimizce 134 öğrenciye, Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerimizce 1280 anneye bilgilendirme yapılmış, trafik birimlerimizde 404 öğrenciye trafik dedektifi eğitimi, 574 sürücüye güvenli sürüş eğitimi, 203 öğrenciye güvenli okul yolu eğitimi, 116 öğrenciye güvenli bisiklet kullanımı eğitimi verilmiştir." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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