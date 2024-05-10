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        Iğdır'daki "JASAT Mercek-6" operasyonunda 15 zanlı tutuklandı

        Iğdır'da düzenlenen "JASAT Mercek-6" operasyonunda yakalanan 46 zanlıdan 15'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 11:34 Güncelleme: 10.05.2024 - 11:34
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        Iğdır'daki "JASAT Mercek-6" operasyonunda 15 zanlı tutuklandı
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        Iğdır'da düzenlenen "JASAT Mercek-6" operasyonunda yakalanan 46 zanlıdan 15'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, "JASAT Mercek-6" operasyonu kapsamında, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Ekipler, il ve ilçelerde birçok suçtan aranan 46 zanlıyı yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 46 zanlıdan 15'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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