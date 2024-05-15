Iğdır'da yaralı bulunan kızıl akbaba tedavisinin ardından doğaya salınacak

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yaralı bulunan kızıl akbaba, tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacak.

Vatandaşlar, ilçe kırsalında uçamaz halde buldukları kızıl akbabayı, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü getirdi.

Burada ilk müdahalesi yapılan kuş, DKMP ve Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekiplerince teslim alınarak detaylı bakım ve tedavisi yapılması için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Tedavi altına alınan kızıl akbaba, iyileştikten sonra doğaya salınacak.