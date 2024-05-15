Nahçıvan Devlet Tiyatrosu, Iğdır'ın unutulmuş masallarını sahneledi

Iğdır'da öğrencilere gösteri yapan Nahçıvan Devlet Tiyatrosu, kentin unutulmuş masallarını sahneledi.

Iğdır Azerbaycan Evi ve Nahçıvan Kars Başkonsolosluğunun organizasyonuyla kente gelen tiyatro ekibi, Aras Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonunda öğrencilerle buluştu.

Kentin unutulmuş masallarının sahnelendiği 4 seanslık oyunu yaklaşık 2 bin öğrenci izledi.

Tiyatro ekibinden Şirzad Abutalibov, gazetecilere, kentin eski masallarından "Keçinin üç yavrusu" ve "Tık tık hanım"ı sahnelediklerini anlattı.

Kardeş ülkede bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Abutalibov, "Türk çocukları bizim çocuklarımız, bizim çocuklarımız da Türk çocuklarıdır. Bizim Ulu Önderimiz Haydar Aliyev'in söylediği gibi 'bir millet iki devlet' bakımından biz yola çıktık. Bugünlerde de Nahçıvan Cumhuriyet'inin 100. yılıyla ilişkili olarak Türk dünyasının bugün geldiği noktada bu faaliyeti yapmayı bir borç bildik." dedi.

Iğdır Azerbaycan Evi Başkanı Ziya Zakir Acar da 4 seanstan oluşan oyunu yaklaşık 2 bin öğrencinin izlediğini belirterek, şunları kaydetti: