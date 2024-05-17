Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da 19 Mayıs'a özel gençlik yürüyüşü yapıldı

        Iğdır'da, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yürüyüş yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 22:10 Güncelleme: 17.05.2024 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da 19 Mayıs'a özel gençlik yürüyüşü yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Iğdır'da, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yürüyüş yapıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda başladı.

        Metrelerce uzunlukta Türk bayrağı taşıyan katılımcılar, Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü.

        Yürüyüşe katılan Vali Ercan Turna, devletin, milletin ve Iğdır'ın her zaman 18 yaşında olduğunu söyledi.

        Yürüyüşe, Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya, sporcular, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

        Program, Millet Bahçesi'nde verilen konserle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beton mikseriyle tramvay çarpıştı
        Beton mikseriyle tramvay çarpıştı
        İngiliz devinden Ferdi'ye dev teklif hazırlığı!
        İngiliz devinden Ferdi'ye dev teklif hazırlığı!
        16 yıldır aranıyordu! Acı gerçek ortaya çıktı
        16 yıldır aranıyordu! Acı gerçek ortaya çıktı
        Ukrayna'da mahkumlar askere alınacak
        Ukrayna'da mahkumlar askere alınacak
        İran'da "satanizm" operasyonu
        İran'da "satanizm" operasyonu
        Sözleşmeli öğretmen için başvuru tarihleri belli oldu
        Sözleşmeli öğretmen için başvuru tarihleri belli oldu
        Hükümlü kişi bazada yakalandı
        Hükümlü kişi bazada yakalandı
        Eczaneye gitti ölü olduğunu öğrendi, 12 gün sonra yeniden doğdu
        Eczaneye gitti ölü olduğunu öğrendi, 12 gün sonra yeniden doğdu
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Özbek'ten Okan Buruk açıklaması!
        Özbek'ten Okan Buruk açıklaması!
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Çiftçi desteklerinde limitler artırıldı
        Çiftçi desteklerinde limitler artırıldı
        1969'dan bu yana Fatih Terim!
        1969'dan bu yana Fatih Terim!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil

        Benzer Haberler

        İstanbul'da öldürülen Bahar, Iğdır'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlan...
        İstanbul'da öldürülen Bahar, Iğdır'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlan...
        Nahçıvan Devlet Tiyatrosu, Iğdır'ın unutulmuş masallarını sahneledi
        Nahçıvan Devlet Tiyatrosu, Iğdır'ın unutulmuş masallarını sahneledi
        Iğdır'da yaralı bulunan kızıl akbaba tedavisinin ardından doğaya salınacak
        Iğdır'da yaralı bulunan kızıl akbaba tedavisinin ardından doğaya salınacak
        Valiliğin kurduğu ekip, Iğdır'ın köylerini güzelleştiriyor
        Valiliğin kurduğu ekip, Iğdır'ın köylerini güzelleştiriyor
        Iğdır'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi
        Iğdır'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi
        Uydu vericisi takılan 4 yırtıcı kuşun yolculuğu adım adım izleniyor
        Uydu vericisi takılan 4 yırtıcı kuşun yolculuğu adım adım izleniyor