Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        GÜNCELLEME - Futbol: TFF 2. Lig play-off üçüncü tur

        TFF 2. Lig play-off üçüncü tur ilk maçında Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında GMG Kastamonuspor'u 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 23:12 Güncelleme: 22.05.2024 - 23:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Futbol: TFF 2. Lig play-off üçüncü tur
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 2. Lig play-off üçüncü tur ilk maçında Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında GMG Kastamonuspor'u 2-1 mağlup etti.

        Iğdır Şehir Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi takımın gollerini 18. dakikada Mert Örnek ile 38. dakikada Halil İbrahim Sönmez kaydetti.

        Kastamonuspor'un tek golünü ise 62. dakikada Samed Ali Kaya attı.

        Karşılaşmada 3 futbolcu kırmızı kart gördü. Iğdır FK'den Burak Bekaroğlu 81. dakikada, Kastamonuspor'dan ise Samed Ali Kaya 81. dakikada, Oğuz Yılmaz ise 88. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        Rövanş karşılaşması, 27 Mayıs'ta Kastamonu'da oynanacak. İki maç sonunda rakibine üstünlük kuran takım, finale yükselecek.

        - Olaylar çıktı, 1 futbolcu ile 1 polis yaralandı

        Maçın ardından stattan ayrılıp konaklayacakları otele hareket eden GMG Kastamonuspor kafilesini taşıyan otobüse, Hürriyet Caddesi'nde bir grup tarafından taş atıldı.

        Olayda otobüsün camı kırıldı, 1 futbolcu ile 1 polis yaralandı.

        Taş isabet eden futbolcuya, otele gelen 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. Hafif yaralandığı belirtilen polis memuru da Iğdır Devlet Hastanesine götürüldü.

        Polis ekipleri otelin bulunduğu güzergahta geniş güvenlik önlemi aldı.

        GMG Kastamonuspor Başkanı Cengiz Aygün yaptığı yazılı açıklamada, yaşananların Iğdır’a yakışmadığını kaydederek, "Şu anda benim gündemimde takımımın sağ salim Kastamonu’ya dönmesi var, tüm mercilere gerekli şikayetler yapıldı." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Riva tarihin en kötü sözleşmelerinden biri"
        "Riva tarihin en kötü sözleşmelerinden biri"
        Cenazeler karıştı! Mezarı açmak zorunda kaldılar
        Cenazeler karıştı! Mezarı açmak zorunda kaldılar
        "Tarihi Ermenistan arayışını durdurmalıyız"
        "Tarihi Ermenistan arayışını durdurmalıyız"
        Döverek öldürüp, cansız bedenini uçurumdan attılar!
        Döverek öldürüp, cansız bedenini uçurumdan attılar!
        Netanyahu'dan Avrupa'ya Filistin tepkisi
        Netanyahu'dan Avrupa'ya Filistin tepkisi
        Halka arz şirketi nasıl geliştirdi?
        Halka arz şirketi nasıl geliştirdi?
        'X' Türkiye'ye temsilci atadı
        'X' Türkiye'ye temsilci atadı
        "Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim"
        "Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Bu kez sanık bir avukat: Evet, ben bir suç işledim
        Bu kez sanık bir avukat: Evet, ben bir suç işledim
        Depresyonun sebebi DNA'daki gizli virüsler olabilir
        Depresyonun sebebi DNA'daki gizli virüsler olabilir
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        Vicdan azabı yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı
        Vicdan azabı yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar

        Benzer Haberler

        Iğdır'da öğretmenler, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 19 kilome...
        Iğdır'da öğretmenler, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 19 kilome...
        Iğdır'da 19 Mayıs'a özel gençlik yürüyüşü yapıldı
        Iğdır'da 19 Mayıs'a özel gençlik yürüyüşü yapıldı
        İstanbul'da öldürülen Bahar, Iğdır'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlan...
        İstanbul'da öldürülen Bahar, Iğdır'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlan...
        Nahçıvan Devlet Tiyatrosu, Iğdır'ın unutulmuş masallarını sahneledi
        Nahçıvan Devlet Tiyatrosu, Iğdır'ın unutulmuş masallarını sahneledi
        Iğdır'da yaralı bulunan kızıl akbaba tedavisinin ardından doğaya salınacak
        Iğdır'da yaralı bulunan kızıl akbaba tedavisinin ardından doğaya salınacak
        Valiliğin kurduğu ekip, Iğdır'ın köylerini güzelleştiriyor
        Valiliğin kurduğu ekip, Iğdır'ın köylerini güzelleştiriyor