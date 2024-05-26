Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da 1.Turan Yolu Bisiklet Turu düzenlendi

        Iğdır'da 1.Turan Yolu Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 16:35 Güncelleme: 26.05.2024 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da 1.Turan Yolu Bisiklet Turu düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Iğdır'da 1.Turan Yolu Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

        Iğdır Valiliği öncülüğünde düzenlenen etkinlikte 50 bisikletli, Aralık ilçesindeki Türkiye-Nahçıvan sınır kapısı olan Dilucu Gümrük Kapısı'nda başlayan 25 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

        Etkinlikte konuşan Iğdır Valisi Ercan Turan, turu, geleneksel hale getirmeyi planladıklarını söyledi.

        Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Vali Turan, şunları kaydetti:

        "Gazi Mustafa Kemal Atatürk Dilucu Sınır Kapısıyla ilgili 'Turan Kapısı' ifadesini kullanmıştır. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını yaşatmak için ve tüm şehitlerimize saygı temasıyla 1. Turan Yolu Bisiklet Turu'nun Iğdır'ımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze, sivil toplum örgütlerimize gayretleri için teşekkür ediyorum. Özellikle Iğdır'da çalışan mesai arkadaşlarımın, vatandaşlarımızın çok yoğun ilgisi ve talebi oldu, ilgisinden dolayı herkese teşekkür ediyorum."

        Sporcuların 16 Türk devletine ait bayrakları taşıdığı tur, Dilucu bölgesinden başlayıp Aralık ilçesi yakınlarında sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da kurak günler başladı!
        İstanbul'da kurak günler başladı!
        Benzin bidonu sonu oluyordu: "Olayın etkisinden kurtulamıyorum, rüyama giriyor"
        Benzin bidonu sonu oluyordu: "Olayın etkisinden kurtulamıyorum, rüyama giriyor"
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Korkunç şüphe! Otelin penceresinden düştü
        Korkunç şüphe! Otelin penceresinden düştü
        Özel'den 'emekli aylığı' çağrısı
        Özel'den 'emekli aylığı' çağrısı
        Anne ve babasına kurşun yağdırdı!
        Anne ve babasına kurşun yağdırdı!
        Yapay zekada "tehlikeli" hakimiyet
        Yapay zekada "tehlikeli" hakimiyet
        Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'nin zemin etüdü göz kararıyla yapılmış
        Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'nin zemin etüdü göz kararıyla yapılmış
        Nema oranı yüzde 77.1
        Nema oranı yüzde 77.1
        İsrail durmuyor: Son 24 saatte 81 kişi daha hayatını kaybetti
        İsrail durmuyor: Son 24 saatte 81 kişi daha hayatını kaybetti
        Uluslararası bir hukuk düzeni var mıydı yoksa çöktü mü?
        Uluslararası bir hukuk düzeni var mıydı yoksa çöktü mü?
        Bakan Şimşek: Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi
        Bakan Şimşek: Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Geçmişinin peşine düştü
        Geçmişinin peşine düştü
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Türkan Şoray itirafı
        Türkan Şoray itirafı
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!

        Benzer Haberler

        'Iğdır'da çılgın motosikletçiler ölüme meydan okudu' diye paylaştılar; moto...
        'Iğdır'da çılgın motosikletçiler ölüme meydan okudu' diye paylaştılar; moto...
        Iğdır'da sel bazı köylerde hasara yol açtı
        Iğdır'da sel bazı köylerde hasara yol açtı
        Iğdır'ın köylerini dolu ve sağanak vurdu; ulaşım aksadı
        Iğdır'ın köylerini dolu ve sağanak vurdu; ulaşım aksadı
        TIR'ın yakıt deposunda 257 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi
        TIR'ın yakıt deposunda 257 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba Iğdır'da son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba Iğdır'da son yolculuğuna uğurlandı
        Pençe- Kilit şehidi, Iğdır'da son yolculuğuna uğurlandı
        Pençe- Kilit şehidi, Iğdır'da son yolculuğuna uğurlandı