Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Alagöz Holding Iğdır FK'den, Kastamonu'da taşlı saldırıya uğradıklarına dair açıklama:

        TFF 2. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kastamonu'da saldırıya uğradıklarını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 20:18 Güncelleme: 26.05.2024 - 20:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alagöz Holding Iğdır FK'den, Kastamonu'da taşlı saldırıya uğradıklarına dair açıklama:
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 2. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kastamonu'da saldırıya uğradıklarını duyurdu.

        Açıklamada, Alagöz Holding Iğdır FK ekibinin TFF 2. Lig play-off 3. turunda yarın GMG Kastamonuspor ile yapacağı maç için Kastamonu'ya gittiği belirtildi.

        Iğdır ekibi, konaklayacağı otele gittiği esnada rakip taraftarlarca taşlı saldırıya uğradıkları iddiasıyla sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Takımımızın otobüsü konaklayacağı otele gelirken yol güzergahında Kastamonu taraftarı tarafından taşlandı. Kalecimiz Altan Polat kafasından yaralandı. Gerekli şikayetler adli mercilere yapılmıştır." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta büyük heyecan!
        Maçta büyük heyecan!
        Kadıköy'de goller geliyor
        Kadıköy'de goller geliyor
        Başından ve kolundan vuruldu! 16 yaşındaki kıza gözaltı
        Başından ve kolundan vuruldu! 16 yaşındaki kıza gözaltı
        İstanbul'da kurak günler başladı!
        İstanbul'da kurak günler başladı!
        Benzin bidonu sonu oluyordu: "Olayın etkisinden kurtulamıyorum, rüyama giriyor"
        Benzin bidonu sonu oluyordu: "Olayın etkisinden kurtulamıyorum, rüyama giriyor"
        Korkunç şüphe! Otelin penceresinden düştü
        Korkunç şüphe! Otelin penceresinden düştü
        Özel'den 'emekli aylığı' çağrısı
        Özel'den 'emekli aylığı' çağrısı
        Yapay zekada "tehlikeli" hakimiyet
        Yapay zekada "tehlikeli" hakimiyet
        Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'nin zemin etüdü göz kararıyla yapılmış
        Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'nin zemin etüdü göz kararıyla yapılmış
        İsrail durmuyor: Son 24 saatte 81 kişi daha hayatını kaybetti
        İsrail durmuyor: Son 24 saatte 81 kişi daha hayatını kaybetti
        Uluslararası bir hukuk düzeni var mıydı yoksa çöktü mü?
        Uluslararası bir hukuk düzeni var mıydı yoksa çöktü mü?
        Bakan Şimşek: Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi
        Bakan Şimşek: Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Geçmişinin peşine düştü
        Geçmişinin peşine düştü
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Türkan Şoray itirafı
        Türkan Şoray itirafı
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!

        Benzer Haberler

        Iğdır'da 1.Turan Yolu Bisiklet Turu düzenlendi
        Iğdır'da 1.Turan Yolu Bisiklet Turu düzenlendi
        'Iğdır'da çılgın motosikletçiler ölüme meydan okudu' diye paylaştılar; moto...
        'Iğdır'da çılgın motosikletçiler ölüme meydan okudu' diye paylaştılar; moto...
        Iğdır'da sel bazı köylerde hasara yol açtı
        Iğdır'da sel bazı köylerde hasara yol açtı
        Iğdır'ın köylerini dolu ve sağanak vurdu; ulaşım aksadı
        Iğdır'ın köylerini dolu ve sağanak vurdu; ulaşım aksadı
        TIR'ın yakıt deposunda 257 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi
        TIR'ın yakıt deposunda 257 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba Iğdır'da son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba Iğdır'da son yolculuğuna uğurlandı