Alagöz Holding Iğdır FK'den, Kastamonu'da taşlı saldırıya uğradıklarına dair açıklama:

Iğdır ekibi, konaklayacağı otele gittiği esnada rakip taraftarlarca taşlı saldırıya uğradıkları iddiasıyla sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Takımımızın otobüsü konaklayacağı otele gelirken yol güzergahında Kastamonu taraftarı tarafından taşlandı. Kalecimiz Altan Polat kafasından yaralandı. Gerekli şikayetler adli mercilere yapılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, Alagöz Holding Iğdır FK ekibinin TFF 2. Lig play-off 3. turunda yarın GMG Kastamonuspor ile yapacağı maç için Kastamonu'ya gittiği belirtildi.

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