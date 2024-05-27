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        Ağrı Dağı'nda kar etkili oldu

        Ağrı ile Iğdır sınırlarında yer alan Ağrı Dağı, kar ile beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 15:45 Güncelleme: 27.05.2024 - 15:45
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        Ağrı Dağı'nda kar etkili oldu
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        Ağrı ile Iğdır sınırlarında yer alan Ağrı Dağı, kar ile beyaza büründü.

        Bölgede etkili olan yoğun sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Yurdun en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın da bir bölümü karla kaplandı.

        Ağrı Dağı'nın zirvesinden eteklerinde doğru yaklaşık 3 bin metrelik bölümü beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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