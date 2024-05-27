Ağrı Dağı'nda kar etkili oldu

Yurdun en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın da bir bölümü karla kaplandı.

Ağrı ile Iğdır sınırlarında yer alan Ağrı Dağı, kar ile beyaza büründü.

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