Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da dolu ve sel nedeniyle 10 bin dekar tarım arazisi zarar gördü

        Iğdır'da etkili olan dolu ve sel nedeniyle 10 bin dekar tarım arazisinde zarar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 09:45 Güncelleme: 29.05.2024 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da dolu ve sel nedeniyle 10 bin dekar tarım arazisi zarar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Iğdır’da etkili olan dolu ve sel nedeniyle 10 bin dekar tarım arazisinde zarar oluştu.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, hafta boyunca bölgede etkili olan olumsuz hava koşullarının ardından hasar tespit çalışması başlatıldı.

        Merkeze bağlı Bayraktutan, Küllük, Aşağı Çarıkçı, Yukarı Çarıkçı ve Yaycı köyü ile Tuzluca ilçesine bağlı Söğütlü ve Kamışlı köylerindeki tarım arazilerinde, yağış ve sele bağlı gerçekleşen zararlar araştırıldı.

        Başta kayısı olmak üzere elma, erik, biber, şeftali, mısır, buğday, karpuz, kavun, domates ve kiraz ürünlerinin üretildiği toplam 10 bin dekar alanın zarar gördüğü tespit edildi.

        Üreticilere, oluşan afetten dolayı zararlarının karşılanması için Tarım Sigortaları’na (TARSİM) ihbarda bulunmaları ve düşük faizli zirai kredi çekenlerin borç erteleme işlemi için Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat etmeleri konusunda bilgi verildi.

        Öte yandan, AFAD ekiplerinin çalışmalarında da kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 ev ile 12 ahırın hasar gördüğü tespit edildi.

        Tuzluca ilçesine bağlı Söğütlü köyünde, evi hasar gördüğü için kullanılamaz hale gelen 7 aileye de çadır verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Parçalanmış cesette korkunç detay! Kesik baş kovada mı?
        Parçalanmış cesette korkunç detay! Kesik baş kovada mı?
        "Aç kaldım" deyip kendini kesti! Üzerine 6 araç çıktı!
        "Aç kaldım" deyip kendini kesti! Üzerine 6 araç çıktı!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Yeğeninin düğününe gitmişti! Bir anda ahırdan çıktı!
        Yeğeninin düğününe gitmişti! Bir anda ahırdan çıktı!
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        Cinnet getiren genç, anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!
        Cinnet getiren genç, anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!
        Alex de Souza Antalya'da
        Alex de Souza Antalya'da
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Kuzey Kore, Güney Kore'nin sınır şehirlerine balonlarla çöp gönderdi
        Kuzey Kore, Güney Kore'nin sınır şehirlerine balonlarla çöp gönderdi
        İki ABD'li milyarder, denizaltıyla Titanik enkazına yolculuk planlıyor
        İki ABD'li milyarder, denizaltıyla Titanik enkazına yolculuk planlıyor
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        4 servisten 1'i uygun değil
        4 servisten 1'i uygun değil
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        Akrabasını vurup kaçan zanlı yakalandı
        Akrabasını vurup kaçan zanlı yakalandı
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        "İsrail saldırısı kırmızı çizgiyi aşmadı"
        "İsrail saldırısı kırmızı çizgiyi aşmadı"
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?

        Benzer Haberler

        Ağrı Dağı eteklerinde oluklu kertenkele görüldü
        Ağrı Dağı eteklerinde oluklu kertenkele görüldü
        Ağrı Dağı'nda kar etkili oldu
        Ağrı Dağı'nda kar etkili oldu
        Iğdır'da üniversite öğrencilerinden Filistin'e destek yürüyüşü
        Iğdır'da üniversite öğrencilerinden Filistin'e destek yürüyüşü
        Alagöz Holding Iğdır FK'den, Kastamonu'da taşlı saldırıya uğradıklarına dai...
        Alagöz Holding Iğdır FK'den, Kastamonu'da taşlı saldırıya uğradıklarına dai...
        Iğdır'da 1.Turan Yolu Bisiklet Turu düzenlendi
        Iğdır'da 1.Turan Yolu Bisiklet Turu düzenlendi
        'Iğdır'da çılgın motosikletçiler ölüme meydan okudu' diye paylaştılar; moto...
        'Iğdır'da çılgın motosikletçiler ölüme meydan okudu' diye paylaştılar; moto...