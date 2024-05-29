Iğdır'da dolu ve sel nedeniyle 10 bin dekar tarım arazisi zarar gördü

Iğdır’da etkili olan dolu ve sel nedeniyle 10 bin dekar tarım arazisinde zarar oluştu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, hafta boyunca bölgede etkili olan olumsuz hava koşullarının ardından hasar tespit çalışması başlatıldı.

Merkeze bağlı Bayraktutan, Küllük, Aşağı Çarıkçı, Yukarı Çarıkçı ve Yaycı köyü ile Tuzluca ilçesine bağlı Söğütlü ve Kamışlı köylerindeki tarım arazilerinde, yağış ve sele bağlı gerçekleşen zararlar araştırıldı.

Başta kayısı olmak üzere elma, erik, biber, şeftali, mısır, buğday, karpuz, kavun, domates ve kiraz ürünlerinin üretildiği toplam 10 bin dekar alanın zarar gördüğü tespit edildi.