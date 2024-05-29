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        Iğdır'da bir tırda 75 kilogram uyuşturucu yakalandı

        Iğdır'da bir tırda yapılan aramada 75 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 21:28 Güncelleme: 29.05.2024 - 21:28
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        Iğdır'da bir tırda 75 kilogram uyuşturucu yakalandı
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        Iğdır'da bir tırda yapılan aramada 75 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmada, uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesiyle 1 kişinin kullandığı tır takibe alındı.

        Tırı durdurarak arama yapan ekipler, dorsede oluşturulan gizli bölme içerisinde 75 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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