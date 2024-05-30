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        Aras Kuş Cenneti'ndeki türleri tuvale yansıtarak Iğdır'ın biyoçeşitliliğini anlatıyor

        BÜLENT MAVZER - Aras Kuş Cenneti'nin bulunduğu Iğdır'da görev yapan resim öğretmeni Göksu Can Yılmaz, kentteki kuş türlerini tuvale yansıtarak yörenin biyoçeşitliliğini anlatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 12:34 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:34
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        Aras Kuş Cenneti'ndeki türleri tuvale yansıtarak Iğdır'ın biyoçeşitliliğini anlatıyor
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        BÜLENT MAVZER - Aras Kuş Cenneti'nin bulunduğu Iğdır'da görev yapan resim öğretmeni Göksu Can Yılmaz, kentteki kuş türlerini tuvale yansıtarak yörenin biyoçeşitliliğini anlatıyor.

        Türkiye'nin önemli kuş araştırma merkezlerinden Iğdır'daki Aras Kuş Cenneti'nde 300'ün üzerinde kuş türü yaşıyor. Kentin bu potansiyelini tuvale yansıtmak isteyen resim öğretmeni Yılmaz, geçen yıl kasım ayından itibaren yörede yaşayan kuşları resmetmeye başladı.

        İlk olarak kentte rastladığı 15 türü resmeden Yılmaz, eserlerini okulda sergileyip öğrencilerine yörenin zengin biyoçeşitliliğini anlatıyor.

        Çalışmasıyla yaban hayatını korumanın önemine dikkati çekmek isteyen Yılmaz, kentte yaşam alanı oluşturan 300'ün üzerindeki kuş türünü resmetmeyi hedefliyor.

        - "Çoğu kişi bu biyoçeşitliliğin farkında değil"

        Resim öğretmeni Yılmaz, AA muhabirine, çalışmalarıyla ekosisteme dikkati çekmeyi, öğrencilerine ve vatandaşlara bölgenin biyoçeşitliliğini anlatmaya çalıştığını söyledi.

        Kentteki kuş türlerinin, dünyada önem arz eden bir konumda olduğunu ifade eden Yılmaz, "Iğdır, aslında 300'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Çoğu kişi bu biyoçeşitliliğin farkında değil. Kontrolsüz avcılık yapan kişilere de özellikle duyurmak istiyorum. Onun dışında sulak alanların tahribatı önemli bir konu, buna da dikkati çekmek istedim." dedi.

        Yılmaz, kuşlar için önemli bir göç rotası üzerinde yer alan Iğdır'ın ekosistem açısından büyük değer taşıdığını belirterek, insanların bu konuda daha duyarlı olmasını istedi.

        Bölgenin göçmen kuşların da rotasında bulunduğuna işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Özellik çulha, akçaylak, gökkuzgun gibi hatta Afrika'dan örnekleri olan kuş türleri Iğdır'a gelip göç edebiliyor. O yüzden buna dikkati çekmek için Iğdır'ın kuşlarını resmettim. Kasım ayından bu yana pastel boyayla çalıştım, epey bir çalışma hevesim var ve bu çalışmaları sürdürmek istiyorum. Şimdiye kadar 15 kuş türünü resmettim, hedefim Iğdır'da özellikle sulak alanlarda bulunan bütün kuş türlerini resmetmek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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