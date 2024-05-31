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        Iğdır'da devrilen asırlık ağaç park halindeki araca zarar verdi

        Iğdır'da asırlık ağacın devrilmesi sonucu park halindeki bir otomobil zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 19:32 Güncelleme: 31.05.2024 - 19:32
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        Iğdır'da devrilen asırlık ağaç park halindeki araca zarar verdi
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        Iğdır'da asırlık ağacın devrilmesi sonucu park halindeki bir otomobil zarar gördü.

        Atatürk Caddesi’nde bulunan asırlık Karaağaç, köklerinin çürümesi nedeniyle park halindeki 76 DK 887 plakalı otomobilin üzerine düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler yaptıkları incelemede devrilen ağacın otomobilin tavan kısmına zarar verdiğini tespit etti.

        Bir süre trafiğe kapatılan cadde ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

        Ağır hasar gören otomobil çekiciyle kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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