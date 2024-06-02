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        Alagöz Holding Iğdır FK'nın Trendyol 1. Lig'e yükselmesi kentte kutlandı

        Alagöz Holding Iğdır FK'nın Trendyol 1. Lig'e yükselmesi kentte coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 23:21 Güncelleme: 02.06.2024 - 23:21
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        Alagöz Holding Iğdır FK'nın Trendyol 1. Lig'e yükselmesi kentte kutlandı
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        Alagöz Holding Iğdır FK'nın Trendyol 1. Lig'e yükselmesi kentte coşkuyla kutlandı.

        Alagöz Holding Iğdır FK, Sivas'ta oynanan TFF 2. Lig play-off final maçında 1461 Trabzon FK'yi 1-0 yenerek Trendyol 1. Lig'e yükselen son takım oldu.

        Iğdır'da Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekrandan maçı izleyen vatandaşlar, bitiş düdüğünün ardından kutlamalara başladı.

        Vali Yolu Caddesi üzerinde araçlarla konvoy yapan vatandaşlar, meşaleler yakarak Atatürk Caddesi üzerindeki Zübeyde Hanım Bulvarı'na yürüdü.

        Burada toplanan coşkulu kalabalık, takımlarının 1. Lig'e yükselmesini kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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