Iğdır'da piyasaya sahte para sürmeye çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı
Iğdır'da piyasaya 669 bin 200 lira sahte para sürmeye çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı.
Iğdır'da piyasaya 669 bin 200 lira sahte para sürmeye çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, çok sayıda sahte parayı piyasaya sürmeye çalışacağı öğrenilen şüpheli takibe alındı.
Şüphelinin Karakoyunlu ilçesindeki adresine operasyon düzenleyen jandarma, 100 ve 200 liralık banknotlar halinde 669 bin 200 lira sahte para ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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