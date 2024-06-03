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        Iğdır'da piyasaya sahte para sürmeye çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı

        Iğdır'da piyasaya 669 bin 200 lira sahte para sürmeye çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 10:54 Güncelleme: 03.06.2024 - 10:54
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        Iğdır'da piyasaya sahte para sürmeye çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı
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        Iğdır'da piyasaya 669 bin 200 lira sahte para sürmeye çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, çok sayıda sahte parayı piyasaya sürmeye çalışacağı öğrenilen şüpheli takibe alındı.

        Şüphelinin Karakoyunlu ilçesindeki adresine operasyon düzenleyen jandarma, 100 ve 200 liralık banknotlar halinde 669 bin 200 lira sahte para ele geçirdi.

        Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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