Iğdır'da piyasaya sahte para sürmeye çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı

Şüphelinin Karakoyunlu ilçesindeki adresine operasyon düzenleyen jandarma, 100 ve 200 liralık banknotlar halinde 669 bin 200 lira sahte para ele geçirdi.

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