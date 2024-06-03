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        Iğdır'da göçerler karlı arazileri aşıp yaylaya gidiyor

        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da hayvanlarıyla yaylaların yolunu tutan göçerler, bazı bölgelerde karlı arazileri aşıp yaylaya varıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 12:09 Güncelleme: 03.06.2024 - 12:09
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        Iğdır'da göçerler karlı arazileri aşıp yaylaya gidiyor
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        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da hayvanlarıyla yaylaların yolunu tutan göçerler, bazı bölgelerde karlı arazileri aşıp yaylaya varıyor.

        Bir tarafı Ağrı Dağı, bir tarafı ise Aras Dağları'yla çevrili Iğdır'da 860 bin küçükbaş, 70 bin büyükbaş olmak üzere toplam 930 bin civarında hayvan varlığı bulunuyor.

        Havaların ısınmasıyla yaylaların yolunu tutan üreticiler, yüksek rakımlı bölgelerinde halen kar bulunan Korhan, Serdarbulak, Zor ve Sinek yaylalarına göç etmeye devam ediyor.

        Göç sürecinde yer yer buz ve kar tabakalarından geçmek zorunda kalan sürüler, yaklaşık 1 aylık yolculuk sonrası zengin bitki örtüsüne sahip meralara ulaşıyor.

        Mera çeşitliliği ve ballıbabagiller ile süt otugiller familyasının yoğunluğu, kentteki üreticilerin yüzünü güldürüyor.

        Bereketli otlaklarda hayvanlarını doyuran üreticiler, bu sayede hem hayvan sayısını hem de süt üretimini artırıyor.

        - "Meralarımızın üst tarafları karla kaplı"

        Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Tingiş, AA muhabirine, Iğdır’ın bölge için önemli hayvancılık merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

        Kentte 860 bin civarında küçükbaş hayvan varlığının bulunduğunu ifade eden Tingiş, "Doğumlar bitti, üreticilerimiz yaylalara hayvanlarını götürmeye başladılar. Bununla beraber 70 bin bandında büyükbaş hayvan varlığımız var." dedi.

        Tingiş, koyun ve keçi üreticilerinin genellikle yüksek kesimli bölgeleri tercih ettiğini belirterek, küçükbaş hayvancılığın daha çok yayla ve maralarda yapıldığını anlattı.

        Özellikle Ağrı Dağı'nın eteklerinde ve yakın illerin yaylarındaki 2 bin rakımın üzerinde meralarda hayvanların otlatılarak üretim yapıldığını dile getiren Tingiş, "Kentimizin etrafı dağlarla çevrili olduğundan meralarımızın üst tarafları karla kaplı. Ballıbabagiller familyası, bununla beraber kekik-geven karışımı çeşitliliği olan bir habitata sahibiz. Özellikle bizim bölgemizde yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaşların et lezzeti, diğer illerden farklı olmaktadır. Tüketicilerimiz bizim bölgemizde üretilen hayvanları gönül rahatlığıyla alabilir." diye konuştu.

        Bölgedeki meraların bitki çeşitliliği açısından oldukça zengin olduğunu vurgulayan Tingiş, "Özellikle ballıbagiller familyasının yoğun olmasından dolayı şu an otlayan koyunların süt verimi artmaktadır. Meralarda ballıbabagiller ve süt otugiller familyasının yoğun olmasından dolayı süt üretiminde müthiş bir artış yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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