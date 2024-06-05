Terörden temizlenen Ağrı Dağı'ndaki çocuklar Iğdır Valisini asker selamıyla karşıladı

Çocuklara Türk bayrağı da veren Turan, "Bu dağları size emanet ettim. Aferin size, yiğitlerim benim." diyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Günümüzde birçok yaylacının konakladığı bölge, vatandaşların da uğrak noktası haline geldi.

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nda bulunan Korhan Yaylası, PKK terör örgütünün yoğun şekilde bulunduğu alanlardan biriyken, sürdürülen operasyonlarla temizlenerek halka açıldı.

Ağrı Dağı'ndaki Korhan Yaylası'nı ziyaret eden Iğdır Valisi Ercan Turan, kendisini asker selamıyla karşılayan çocuklara hediyeler verdi.

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