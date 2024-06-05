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        Iğdır'da öğrenciler survivor parkurunda mücadele etti

        Iğdır'da öğrenciler, survivor parkurundaki zorlu aşamaları geçmeye çalıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 19:59 Güncelleme: 05.06.2024 - 19:59
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        Iğdır'da öğrenciler survivor parkurunda mücadele etti
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        Iğdır'da öğrenciler, survivor parkurundaki zorlu aşamaları geçmeye çalıştı.

        Tuzluca ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğünce kurulan ve çeviklik, hız, yetenek gibi birçok zorlu etabı bir arada barındıran parkur, renkli görüntülere sahne oldu.

        Parkurda 3 liseden 12 yarışmacı, iki grup halinde etapları geçerek birincilik için birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.

        Mavi takımın 10 puan alarak birinci olduğu yarışmada, kırmızı takım ise 3 puan aldı.

        İlçe Kaymakamı Birkan Tatlısöz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin'in de katıldığı etkinlikte, öğrencilere madalya ve çeşitli ödüller verildi.

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