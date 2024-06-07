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        Alagöz Holding Iğdır FK, teknik direktör Serdar Bozkurt ile devam edecek

        Alagöz Holding Iğdır FK, teknik direktör Serdar Bozkurt ile yoluna devam edeceğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 22:21 Güncelleme: 07.06.2024 - 22:21
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        Alagöz Holding Iğdır FK, teknik direktör Serdar Bozkurt ile devam edecek
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        Alagöz Holding Iğdır FK, teknik direktör Serdar Bozkurt ile yoluna devam edeceğini duyurdu.

        1. Lig'e yükselen Iğdır temsilcisinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 2024-2025 sezonunda da takımın başında Serdar Bozkurt'un olacağı bildirildi.

        Açıklamada, "Teknik direktörümüz Serdar Bozkurt ile yola devam ediyoruz. Kulüp başkanımız Cantürk Alagöz ve yönetim kurulumuz 2024-2025 sezonunda teknik direktörümüz Bozkurt ile yola devam kararı almıştır." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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