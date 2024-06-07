Alagöz Holding Iğdır FK, teknik direktör Serdar Bozkurt ile devam edecek

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Serdar Bozkurt ile yola devam ediyoruz. Kulüp başkanımız Cantürk Alagöz ve yönetim kurulumuz 2024-2025 sezonunda teknik direktörümüz Bozkurt ile yola devam kararı almıştır." denildi.

1. Lig'e yükselen Iğdır temsilcisinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 2024-2025 sezonunda da takımın başında Serdar Bozkurt'un olacağı bildirildi.

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