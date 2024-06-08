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        Ağrı Dağı'ndaki Korhan Meteor Çukuru turizme kazandırılacak

        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır Valiliği, Ağrı Dağı'ndaki Korhan Meteor Çukuru'nun turizme kazandırılması için harekete geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 11:49 Güncelleme: 08.06.2024 - 11:49
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        Ağrı Dağı'ndaki Korhan Meteor Çukuru turizme kazandırılacak
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        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır Valiliği, Ağrı Dağı'ndaki Korhan Meteor Çukuru’nun turizme kazandırılması için harekete geçti.

        Türkiye’nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı’nın yüksek kesimli bölgelerinin, doğa turizmine tamamen açılması amaçlanıyor.

        Bu kapsamda 2 bin 500 rakımdaki Korhan Meteor Çukuru'nun bilinirliğinin sağlanması için Valilik çalışma başlattı.

        Valilik, Korhan Yaylası içinde yer alan 100 metre genişliğe ve 30 metre derinliğe sahip kraterin yanına kadar sıcak asfaltlı yol yaptı.

        - "En önemli turizm destinasyon noktalarımızdan biri"

        Vali Ercan Turan, AA muhabirine, meteor çukurunun yapılacak çalışmaların ardından turizme kazandırılacağını söyledi.

        Ağrı Dağı'nın turizm için önemli olduğunu ifade eden Turan, "Burası bizim en önemli turizm destinasyon noktalarımızdan biri. Burası çok bilinmiyor, tanıtımı için milletvekilimizle de görüştük, o da hassasiyet gösteriyor. İnşallah burayı canlandıracağız. Bu alanın tanıtımı için faaliyetler yapacağız." dedi.

        Çukurun yakınına kadar sıcak asfalt yol olduğunu ve ulaşım sorununun bulunmadığını anlatan Turan, "Bu değerlerimizi ön plana çıkarmak bizim en önemli misyonlarımızdan biri. İlimizde, bölgemizde ve Türkiye’de görülmesi, tanınması gereken yerlerden biridir." diye konuştu.

        Meteor çukurunun merak edilen ve az bilinen bir zenginlik olduğunu vurgulayan Turan, "Doğal bir oluşum, belki 1 milyon yıl önce oluştu ama hala etkileri, etraftaki kayaç yapıları izlerini taşıyor. Çarpma sonucu yaklaşık 30 metre derinliğinde, 3-4 kilometreye etki etmiş. Bilim tarihi açısından olsun, ilimizin turizm potansiyeli açısından olsun nadir meteor çukurlarından biri." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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