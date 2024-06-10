Iğdır FK'nin Trendyol 1. Lig'deki hedefleri de büyük

HÜSEYİN YILDIZ - Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) 1. Lig'e kadar yükseldiği süreçteki başarılarını yeni sezonda da sürdürmeyi hedefliyor.

Son olarak TFF 2. Lig'de mücadele eden ve play-off finalinde 1461 Trabzon FK ile karşılaşan Iğdır FK, rakibini Sivas'ta 1-0 yenerek Trendyol 1. Lig'e yükselen son takım oldu.

Iğdır FK, 4 yıl içinde Bölgesel Amatör Lig'den gelip play-off şampiyonu olarak çıktığı 1. Lig'de yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.

Fiziksel ve zihinsel olarak yorucu bir dönem geçirdiklerini dile getiren Bozkurt, "Arka arkaya 4 günde 1 maç çok yorucuydu. Rakiplerimiz çok güçlüydü ve 24 günün sonunda bir finale çıkmıştık. Bütün kazanımlar tek maça sıkışmıştı. Kazandığımızda ödül çok büyüktü ama kaybettiğimizde o emeklerin hepsi boşa gidecekti. Bundan dolayı çok yorucu oldu. Nihayetinde 1. Lig'e çıktık. Bu yüzden çok mutluyuz." diye konuştu.

Bozkurt, 1. Lig'deki hedeflerinin yapılacak toplantı sonrası belli olacağını belirterek, "Kuracağımız kadro çok önemli ama tabii ki en az play-off hattında bulunmak istiyoruz. Bu direkt şampiyonluğa mı olur, play-off hattına mı olur, bunun kararını başkanımızın oluşturacağı bütçeye göre vereceğiz. 1. Lig tamamen farklı bir arena." dedi.

Takımın 3. Lig ve 2. Lig'den sonra bu noktaya gelmesinde kulüp başkanı Cantürk Alagöz'ün sunduğu imkanların önemli olduğunu anlatan Bozkurt, "Başarı ilk olarak Cantürk Alagöz'e aittir. Çünkü o imkanları sunmasa, takım buralara gelemezdi. İmkanlar olduğu için teknik heyet ve oyuncular bu başarıyı yakaladık. Dört yılda üçüncü şampiyonluk denilebilir. BAL'dan çıkan bir takım var ortada. Yapılanma çok düzgün olduktan, kurumsal yapıyı, tesisleşmeyi yaptıktan sonra bunlar arka arkaya daha rahat gelebiliyor. Bu yapı olmasaydı arka arkaya şampiyonluklar kolay olmazdı." değerlendirmesinde bulundu.