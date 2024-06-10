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        Iğdır'da 3 ülkeden 30 bilim insanının katılımıyla Nuh'un Gemisi konferansı düzenlendi

        Iğdır'da, Türkiye, Gürcistan ve Çin'den yaklaşık 30 bilim insanının katılımıyla "Uluslararası Büyük Tufanın Ağrı Dağı ve Iğdır Ovası'ndaki Arkeolojik-Etnografik İzleri ve Hz. Nuh'un Gemisi'nin Kültürel Miras Kapsamında Araştırılması" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 20:24 Güncelleme: 10.06.2024 - 20:24
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        Iğdır'da 3 ülkeden 30 bilim insanının katılımıyla Nuh'un Gemisi konferansı düzenlendi
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        Iğdır'da, Türkiye, Gürcistan ve Çin'den yaklaşık 30 bilim insanının katılımıyla "Uluslararası Büyük Tufanın Ağrı Dağı ve Iğdır Ovası'ndaki Arkeolojik-Etnografik İzleri ve Hz. Nuh’un Gemisi'nin Kültürel Miras Kapsamında Araştırılması" konulu konferans düzenlendi.

        Iğdır Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'nde düzenlenen konferans, Iğdır Üniversitesi, Ağrı Dağı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Hong Kong Gratia Koleji, Gürcistan Teknik Üniversitesi, Nuh'un Gemisi Uluslararası Bilimsel Araştırma ve Eserleri Koruma Vakfı ve Doğubayazıt İnanç Turizmini Araştırma Geliştirme Derneği iş birliğiyle yapıldı.

        Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, konuşmasında, konferansa Türkiye ve dünyadan 30'a yakın bilim insanının katıldığını söyledi.

        Alma, "Hong Konglu ekip Hristiyan. İncil'de ve Tevrat'ta Nuh'un gemisinden bahsediliyor. Kur'an-ı Kerim'de ise 71 yerde Nuh adından bahsediliyor, 71'i de Nuh suresine tekabül ediyor. Biz de bunun üzerine bir çalışma yaptık, takriben 30 katılımcı var. Kimi arkeolojik kazı çalışmasını, kimi sosyal, kültürel, edebi yönünü anlatıyor, kimileri ise ileride yapılacak projeler hakkında bilgi veriyor. Ancak herkesin hedefi Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim'de de bahsedilen Nuh konusunu detaylı incelemek." dedi.

        Programa Hong Kong'dan katılan Nuh'un Gemisi Uluslararası Bilimsel Araştırma ve Eserleri Koruma Vakfı Yöneticisi Angela Kwun da Nuh ile ilgili bu dağın altındaki gerçeği ortaya çıkarmak istediklerini belirtti.

        Nuh'un gemisinin birçok efsanede konu olduğuna dikkat çeken Kwun, "Hem İncil'de hem de Kur'an'da Nuh'un gemisi ile ilgili çok bahisler geçmektedir. Bu tamamıyla bir ikinci yaratılış gibidir. O yüzden bu durum bizim için oldukça önemli. Bu nedenle merak ediyoruz ve araştırıyoruz. Çünkü bizim hayatımızda ne gibi şeyler yansıtıyor, hayatımızı nasıl etkiliyor, bunu bulmak istiyoruz. Eminim ki bizler Nuh'un soyundan geliyoruz, bizler kız kardeşler ve erkek kardeşleriz, birlikte bir aileyiz. Birbirimizi desteklemeli ve sevmeliyiz." diye konuştu.

        Konferans, yapılan sunumlarla sona erdi.

        Konferansta, Maden Tetnik Arama Genel Müdür Yardımcısı Veli Altundağ, Nuh'un Gemisi Uluslararası Bilimsel Araştırma ve Eserleri Koruma Vakfı üyeleri Yuaen Man Fai ve Shu Wah Yuen da konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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