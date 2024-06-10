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        Iğdır'da aranan 30 şüpheli ekiplerce yakalandı

        Iğdır'da çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli, emniyet ve jandarmanın çalışmalarıyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 20:32 Güncelleme: 10.06.2024 - 20:32
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        Iğdır'da aranan 30 şüpheli ekiplerce yakalandı
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        Iğdır'da çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli, emniyet ve jandarmanın çalışmalarıyla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Ekiplerce 1 haftada düzenlenen operasyonlarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 kişi ile ifade için aranan 17 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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