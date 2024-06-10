Iğdır'da aranan 30 şüpheli ekiplerce yakalandı

Ekiplerce 1 haftada düzenlenen operasyonlarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 kişi ile ifade için aranan 17 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

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