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        Iğdır'da üniversite öğrencileri ve kadınlar "kültürel motifleri" gelecek nesillere aktarıyor

        Iğdır Üniversitesinin kız öğrencileri ve ev kadınları, açılan kurslarla Osmanlı motiflerini hem gelecek nesillere aktarıyor hem de meslek sahibi oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 11:24 Güncelleme: 11.06.2024 - 11:24
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        Iğdır'da üniversite öğrencileri ve kadınlar "kültürel motifleri" gelecek nesillere aktarıyor
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        Iğdır Üniversitesinin kız öğrencileri ve ev kadınları, açılan kurslarla Osmanlı motiflerini hem gelecek nesillere aktarıyor hem de meslek sahibi oluyor.

        İl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Iğdır Üniversitesi işbirliğiyle, kadınların ve üniversiteli kız öğrencilerin sosyal ve ekonomik hayata yönlendirilmesi için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü'nde yöresel dokuma, dikiş nakış, giyim tasarım ve kilim kursları açıldı.

        Kurslara katılan 89 kursiyer, usta öğreticilerden el sanatlarıyla ilgili eğitim alarak, Osmanlıdan kalan unutulmaya yüz tutmuş çeşitli motifleri gelecek nesillere aktarıyor.

        Kursiyerler, kurslar sayesinde de meslek sahibi olacak.

        Iğdır Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Ölmez, AA muhabirine, Osmanlı ve Iğdır kültürünün yaşatılması için bazı kurslar açtıklarını, bu kurslarla gelenekleri gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

        "Kültürümüzü yaşatmak bizim boynumuzun borcudur, biz de elimizden geldiği kadar kültürümüze sahip çıkmaya çalışıyoruz." diyen Ölmez, bu kapsamda Iğdır Üniversitesinde açtıkları kurslara hem ev hanımları hem de öğrencilerin ilgi gösterdiğini belirtti.

        Usta öğretici Semra Keskin de kursta ev kadınları, akademisyenler ve öğrencilere el sanatları ile giyim tasarım kursları verdiklerini belirterek, "Amacımız, Osmanlı motiflerini ve unutulmaya yüz tutmuş desenleri tekrar öğreterek yaşatmaktır." ifadelerini kullandı.

        - "Önce hobi amaçlı başladık, şimdi meslek sahibi olduk"

        Kursiyerlerden Ayşe Gözüaçık da kursa katılarak hem el sanatlarını geliştirdiğini hem de atalarından kalan motifleri geleceğe aktarmak için çalıştığını anlattı.

        Kursla hem boş vakitlerini değerlendirdiğini hem de yeteneklerini keşfettiğini anlatan Gözüaçık, "Önce hobi amaçlı başladık, şimdi meslek sahibi olduk. Yaptığımız ürünleri arkadaşlarımıza hediye ediyoruz, çeyizlik için saklıyoruz. İleride de bu işle gelir elde etmeyi planlıyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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