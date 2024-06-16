Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da bin dekar alanda 10 bin ton kara karpuz üretiliyor

        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da bin dekar alanda üretilen 10 bin ton karpuz, çevre illere pazarlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 11:22 Güncelleme: 16.06.2024 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da bin dekar alanda 10 bin ton kara karpuz üretiliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da bin dekar alanda üretilen 10 bin ton karpuz, çevre illere pazarlanıyor.

        Coğrafi yapısı ve iklim şartları dolayısıyla birçok sebze ve meyvenin yetiştirildiği kentte, 10 bin dekar alanda yıllık yaklaşık 40 bin ton karpuz üretimi yapılıyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığının destek ve teşvikleriyle Iğdır Ovası'nda yapılan kara karpuz üretimi ise çiftçilerin önemli geçim kaynağını oluşturuyor.

        Kentte bin dekar alanda yılda 10 bin ton üretilen kara karpuz, il merkezi ile çevre illere satılıyor.

        - Kara karpuz üretimi, bölge çiftçilerine ciddi katkı sağlıyor

        İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, AA muhabirine, Iğdır'daki kara karpuz üretiminin bölge çiftçilerine ciddi katkı sağladığını söyledi.

        Karpuzun hasadına başlandığını ifade eden Tingiş, "Iğdır Ovamızda 10 bin dekar alanda karpuz üretimi yapılmaktadır. Özellikle yöresel olan yerli kara karpuzumuzun üretimi devam etmekte. Üreticilerimizi bilgi, teknoloji ve üretim modellerimizle desteklemekteyiz." dedi.

        Tingiş, sezonun oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Kentimizde yaklaşık 40 bin ton karpuz üretimi beklenmekte, bunun 10 bin tonunu kara karpuz oluşturmaktadır. Yerli kara karpuzumuzun potasyum ve kalsiyum oranı yüksektir. Üreticilerimizin ürettiği bu ürün, lezzeti ve aromasından dolayı cazip hale gelmektedir." diye konuştu.

        Üretilen karpuzların yurt içine pazarlandığını aktaran Tingiş, şunları kaydetti:

        "Kars, Ağrı, Van ve Erzurum gibi illerimizden bu karpuza çok talep oluyor. Esnaf ellerinden geldiği kadarıyla Iğdır ilinden götürmeye çalışıyor. Üreticilerimizin hem üretim hem de pazarlama aşamasında elimizden geldiği kadar bilgi ve teknolojilerimizi aktarmaya çalışarak yanlarında yer alıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        ABD'de su parkında silahlı saldırı
        ABD'de su parkında silahlı saldırı
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü!
        15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü!
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Bayramda çocukla seyahat için ipuçları
        Bayramda çocukla seyahat için ipuçları
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Kurban Bayramı için 8 beslenme tüyosu!
        Kurban Bayramı için 8 beslenme tüyosu!
        Mescid-i Aksa'da bayram namazına kısıtlama
        Mescid-i Aksa'da bayram namazına kısıtlama
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        Mourinho onu istiyor!
        Mourinho onu istiyor!
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        Real Madrid iddiası
        Real Madrid iddiası
        Hakan Çalhanoğlu: EURO 2008 ruhu var
        Hakan Çalhanoğlu: EURO 2008 ruhu var
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Bayramın 1'inci günü hava nasıl olacak?
        Bayramın 1'inci günü hava nasıl olacak?
        Orantısız güç kullanan polis tutuklandı
        Orantısız güç kullanan polis tutuklandı
        İkiz fil doğdu
        İkiz fil doğdu

        Benzer Haberler

        Iğdır'da eşini darbeden özel güvenlik görevlisi tutuklandı
        Iğdır'da eşini darbeden özel güvenlik görevlisi tutuklandı
        Şiddet mağduru Leyla'ya destek ziyareti
        Şiddet mağduru Leyla'ya destek ziyareti
        Bir yıldır boşanmak istediği eşi darbedip, bıçakladı
        Bir yıldır boşanmak istediği eşi darbedip, bıçakladı
        Iğdır'da üniversite öğrencileri ve kadınlar "kültürel motifleri" gelecek ne...
        Iğdır'da üniversite öğrencileri ve kadınlar "kültürel motifleri" gelecek ne...
        Iğdır'da aranan 30 şüpheli ekiplerce yakalandı
        Iğdır'da aranan 30 şüpheli ekiplerce yakalandı
        Iğdır'da 3 ülkeden 30 bilim insanının katılımıyla Nuh'un Gemisi konferansı...
        Iğdır'da 3 ülkeden 30 bilim insanının katılımıyla Nuh'un Gemisi konferansı...