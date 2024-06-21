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        Iğdır'da yaylacılar arasında çıkan silahlı kavgada 28 kişi yaralandı

        Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yaylacılar arasında çıkan silahlı kavgada 28 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 21:25 Güncelleme: 21.06.2024 - 21:25
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        Iğdır'da yaylacılar arasında çıkan silahlı kavgada 28 kişi yaralandı
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        Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yaylacılar arasında çıkan silahlı kavgada 28 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Abbasgöl Yaylası'na çıkan yaylacılar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 28 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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