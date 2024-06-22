Iğdır'da Jandarma'nın kuruluşunun 185'inci yılı anısına bisiklet turu düzenlendi

Iğdır’da, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185'inci yıl dönümü nedeniyle bisiklet turu düzenlendi.

Kent merkezinden başlayan tur, 12 kilometrelik Kuzugüden köyü rotasında yapıldı.

Etkinliğe Iğdır Valisi Ercan Turan, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya, doğa sporcuları ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, Ermeniler tarafından katledilen 90 Türk’ün mezarının bulunduğu Oba Köyü Şehitliğini ziyaret etti.

Vali Ercan Turan, şehitlikte yaptığı açıklamada, “Jandarma'mızın kuruluşunun 185. yıl dönümü nedeniyle yaptığımız bisiklet turunda ilk durağımız Oba köyüydü, bura bizim için en önemli ve Ermeni mezaliminin en yoğun şekilde yaşandığı köylerden biridir. Ermeni mezalimini hiçbir zaman unutmayacağız, Çanakkale’yi unutmayacağız, zalimlerin yaptıklarını unutursak bu, bizim geçmişteki köklerimizi unutmamıza ve gelecekte büyük bir risk altında olmamıza neden olur.” dedi.