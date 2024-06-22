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        Iğdır'da Jandarma'nın kuruluşunun 185'inci yılı anısına bisiklet turu düzenlendi

        Iğdır'da, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185'inci yıl dönümü nedeniyle bisiklet turu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 23:44 Güncelleme: 22.06.2024 - 23:44
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        Iğdır'da Jandarma'nın kuruluşunun 185'inci yılı anısına bisiklet turu düzenlendi
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        Iğdır’da, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185'inci yıl dönümü nedeniyle bisiklet turu düzenlendi.

        Kent merkezinden başlayan tur, 12 kilometrelik Kuzugüden köyü rotasında yapıldı.

        Etkinliğe Iğdır Valisi Ercan Turan, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya, doğa sporcuları ve vatandaşlar katıldı.

        Katılımcılar, Ermeniler tarafından katledilen 90 Türk’ün mezarının bulunduğu Oba Köyü Şehitliğini ziyaret etti.

        Vali Ercan Turan, şehitlikte yaptığı açıklamada, “Jandarma'mızın kuruluşunun 185. yıl dönümü nedeniyle yaptığımız bisiklet turunda ilk durağımız Oba köyüydü, bura bizim için en önemli ve Ermeni mezaliminin en yoğun şekilde yaşandığı köylerden biridir. Ermeni mezalimini hiçbir zaman unutmayacağız, Çanakkale’yi unutmayacağız, zalimlerin yaptıklarını unutursak bu, bizim geçmişteki köklerimizi unutmamıza ve gelecekte büyük bir risk altında olmamıza neden olur.” dedi.

        Tur sonunda en yaşlı, en genç ve en iyi sporcu olarak belirlenen bisiklet sürücülerine Vali Turan tarafından altın hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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