Iğdır FK'nin altyapı seçmeleri 1-10 Temmuz'da yapılacak

Bu kapsamda 2010-2011 doğumlular 1-2 Temmuz, 2008-2009 doğumlular 3-4-5-6 Temmuz, 2006-2007 doğumlular ise 7-8-9-10 Temmuz'da seçmelere katılacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol akademisinin 2024-2025 altyapı seçmeleri bu yıl 6 yaş grubunda düzenlenecek.

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