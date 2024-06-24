Iğdır FK'nin altyapı seçmeleri 1-10 Temmuz'da yapılacak
Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, altyapı seçmelerinin 1-10 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.
Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, altyapı seçmelerinin 1-10 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol akademisinin 2024-2025 altyapı seçmeleri bu yıl 6 yaş grubunda düzenlenecek.
Bu kapsamda 2010-2011 doğumlular 1-2 Temmuz, 2008-2009 doğumlular 3-4-5-6 Temmuz, 2006-2007 doğumlular ise 7-8-9-10 Temmuz'da seçmelere katılacak.
Kışla Semt Sahası'nda yapılacak seçmelerin altyapı koordinasyon ekibi, Şükrü Kökbal, Ahmet Kumak ve İlhan Sanan'dan oluşuyor.
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