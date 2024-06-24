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        Iğdır FK'nin altyapı seçmeleri 1-10 Temmuz'da yapılacak

        Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, altyapı seçmelerinin 1-10 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 09:36 Güncelleme: 24.06.2024 - 09:36
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        Iğdır FK'nin altyapı seçmeleri 1-10 Temmuz'da yapılacak
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        Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, altyapı seçmelerinin 1-10 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol akademisinin 2024-2025 altyapı seçmeleri bu yıl 6 yaş grubunda düzenlenecek.

        Bu kapsamda 2010-2011 doğumlular 1-2 Temmuz, 2008-2009 doğumlular 3-4-5-6 Temmuz, 2006-2007 doğumlular ise 7-8-9-10 Temmuz'da seçmelere katılacak.

        Kışla Semt Sahası'nda yapılacak seçmelerin altyapı koordinasyon ekibi, Şükrü Kökbal, Ahmet Kumak ve İlhan Sanan'dan oluşuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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