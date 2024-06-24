Alagöz Holding Iğdır FK, Faslı Adrien Regattin'i kadrosuna kattı

Geçen sezon Eyüpspor ile Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Regattin, eflatun-sarılı kulüpte çıktığı 28 lig maçında, 7 gol ve 2 asist kaydetti.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor forması giyen Adrien Regattin ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Adrien Regattin'e kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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