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        Alagöz Holding Iğdır FK, Faslı Adrien Regattin'i kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Eyüpspor forması giyen Faslı futbolcu 32 yaşındaki Adrien Regattin'i transfer ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 14:48 Güncelleme: 24.06.2024 - 14:48
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        Alagöz Holding Iğdır FK, Faslı Adrien Regattin'i kadrosuna kattı
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        Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Eyüpspor forması giyen Faslı futbolcu 32 yaşındaki Adrien Regattin'i transfer ettiğini açıkladı.

        Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor forması giyen Adrien Regattin ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Adrien Regattin'e kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Geçen sezon Eyüpspor ile Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Regattin, eflatun-sarılı kulüpte çıktığı 28 lig maçında, 7 gol ve 2 asist kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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